Oy pusulaları değişecek mi? AK Partili Ali İhsan Yavuz açıkladı

CUMHURBAŞKANLIĞI OY PUSULASI DEĞİŞECEK Mİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz Muharrem İnce'nin sonuna kadar bu yarışa devam etmesini isterdik. Pusula netleşmiştir. Kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının değişme şansı yok. Peki bu oylar ne olacak; çok açık ve net hüküm olmaması nedeniyle konuyu YSK' bırakıyorum." dedi.