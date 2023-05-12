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Giriş Tarihi: 12.5.2023 15:09

Oy pusulaları değişecek mi? AK Partili Ali İhsan Yavuz açıkladı

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerine saatler kala Muharrem İnce'nin adaylıktan çekileceğini açıklamasının ardından "Cumhurbaşkanlığı oy pusulası değişecek mi?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Pusula netleşmiştir. Kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının değişme şansı yok." dedi.

Oy pusulaları değişecek mi? AK Partili Ali İhsan Yavuz açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün partisinin genel merkezinde kameraların karşısına geçerek 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İnce'nin adaylığını açıklamasının ardından oy pusulalarında değişiklik olup olmayacağı merak konusu olmuştu. YSK'nın ardından konuyla ilgili bir açıklama da AK Parti'den geldi.

CUMHURBAŞKANLIĞI OY PUSULASI DEĞİŞECEK Mİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz Muharrem İnce'nin sonuna kadar bu yarışa devam etmesini isterdik. Pusula netleşmiştir. Kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının değişme şansı yok. Peki bu oylar ne olacak; çok açık ve net hüküm olmaması nedeniyle konuyu YSK' bırakıyorum." dedi.

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Oy pusulaları değişecek mi? AK Partili Ali İhsan Yavuz açıkladı
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