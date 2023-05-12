Son dakika! Başkan Erdoğan: İstanbul’un başına çöreklenenler 4 yılda ne kazandırdı?

"İSTANBUL'UN BAŞINA ÇÖREKLENENLER NE KAZANDIRDI?"

Şu 4 yılda İstanbul'un başına çöreklenenler İstanbul'a ne kazandırdılar? Teslim aldıklarına bile sahip çıkamadılar. Şimdi bu felaketi tüm Türkiye'ye yaşatmak istiyorlar. Ekrem'i Van'a gönderiyorlar orada teröristlerin işaretini yapıyorlar. Sen önce İstanbul'daki görevini yap! İstanbul'u sel alıyor, İBB Başkanı nerede Bodrum'da, kayakta. Bunlar vazife adamı değil, bunlar kurdukları masanın etrafında dökülüyor. Kendi içlerinde bile en küçük ayrılığa tahammül edemiyorlar.

Öyle bir faşizm iklimi kurdular ki kendi içlerindeki farklılığa bile tahammül edemiyorlar. Bizimle yarışan isme yapılanları gördünüz. Tehditler, şantajlar, kasetler havada uçuşuyor. Adaylıktan çekilmek zorunda kaldı, sonra ne oldu gel dediler.

"YAPILAN KALLEŞLİKLER VAR"

Burada yapılan bazı kalleşlikler var. Onları tabii biz bilemiyoruz. Sulu şaka yapar gibi masaya çağırıyorlar. Kendisi ile ilgili kaset ve başka iddia gündeme gelmedi, ne zamanki aday olup kendisine rakip oldu başına gelmeyen kalmadı. İlla kaset şart değil başka numaralar da dönüyor. Bunun arkasında FETÖ var. Bu oyunu muharrem beye oynadılar. Biz bu oyunu oynayanlara Türk demokrasisinde yeri yoktur diye gereken cevabı vereceğiz. Bunların geçmişi de bugünü de kirli. Ellerini değdirdikleri yeri kirletiyorlar. Desteği Kandil'den alıyor bunlar. Bay bay Kemal kader ortağı olarak terör örgütlerini seçmiş. Bunların yerli milli hassasiyetleri olmadığını biliyordu ama bu kadarını da beklemiyorduk. Sürekli değiştiğini söyleyen ve kader ortakları artık gerçek yüzlerini gizleyemiyorlar. Meğer kendi arkadaşlarına kurdukları kumpası anlatıyorlarmış.