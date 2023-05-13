AK Parti’den sağlığa ve gençliğe rekor yatırım

"311 BİN 882 LİSANSLI SPORCUYA ULAŞILDI"

"AK Parti iktidarı ile 8 bin 90 olan lisanslı sporcu sayısı 311 bin 882'e yükseldi. 2002'de 16 bin 390 yatak sayısına sahip 22 yurtla hizmet verilirken, 2022 itibarıyla yüzde 158'lik artış yapılarak 37 yurt 82 blok ile 42 bin 218 yatak kapasitesine ulaşıldı. Bu yıl yurt başvurusu yapıp da dışarda kalan olmadı."

AK Parti iktidarının gençlere verdiği değeri yapılan yatırımlarla gözler önüne serdiğini söyleyen Özcan, "Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik ve Spor Tesisleri ile Yurt Yatırımları için 2002-2022 arasında toplam 627 milyar 267 milyon 710 bin TL kaynak kullanılırken, 30 Kasım 2022'den sonra devam eden işler için yaklaşık 113 milyar 838 milyon 708 bin 663 TL kaynak kullanılması hedefleniyor. Bu yatırımların hepsi gençlerimizin daha başarılı, geleceğe daha umutlu bakmaları için yapılıyor." dedi.