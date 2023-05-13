Başkan Erdoğan, Muğla’da AK Parti’nin seçim çalışmasına telefonla bağlandı

Menteşe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program çerçevesinde mahalle ve ev ziyaretleri gerçekleştiren Kadem Mete'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayarak çalışmaları ve ilin siyasi durumu hakkında bilgi aldı.

Menteşe'nin İkizce Mahallesi'nde halk buluşması programında olduğunu belirten Mete'nin telefondan vatandaşlara seslenen Erdoğan, İstanbul Bahçelievler'den selamlarını iletti.

Erdoğan, Bahçelievler'de güzel bir miting yaptıklarını nasip olursa İstanbul Kongre Merkezi'nde büyük bir gençlik toplantısı yapacaklarını söyledi.

3 bin kişilik bir salonda yapacakları toplantının Pazar günü için güzel bir sinyal olacağı ifade eden Erdoğan, "Muğla'dan inşallah güzel haberler alıyoruz. Muğla şimdiye kadar olan gidişatı inşallah olumlu istikamette dönüştürürse bizim için ayrı bir sevinç kaynağı olacak. Bu CHP'nin bütün tezgahlarını bütün oyunlarını bozacak. Bu bizi bir yerde inşallah 2024'e çok daha farklı bir şekilde hazırlayacak diye düşünüyorum. Malum bu sene Muğla'ya rahatsızlığım nedeniyle gelememiştim. Binali Bey'i göndermiştim. Fethiye'de ilgi ve alakanız güzel oldu. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Son 24 saati çok iyi geçirmemiz lazım ve Muğla'daki gidişatı İnşallah farklı şekilde dönüştürelim diyorum. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Geleceğimiz aydınlık olsun" diye konuştu.