Başkan Erdoğan’a yönelik skandal paylaşımlara gözaltı

İstanbul Emniyeti sanal devriye ekipleri sosyal medya üzerinden yaptıkları denetimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sultangazi'de yapacağı ziyaret öncesinde akıl almaz paylaşımlar yapan bir profil tespit etti. "Sultangazi'ye geleceksen ölümün hazır", "Erdoğan cuma günü Sultangazi merkeze geliyor, yani Sultangazi'de öleceksin" gibi herkese açık paylaşımlar yapan Emre K. rumuzlu hesabın Yunus A. adlı şahsa ait olduğu belirlendi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerince gözaltına alınan Yunus A. hakkındaki konu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Nöbetçi Savcılık talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne devredildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.