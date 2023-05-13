Başkan Erdoğan'dan AK Parti sandık görevlilerine çağrı! "Çok kıymetli dava arkadaşlarım" diyerek seslendi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti sandık görevlilerine çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan "Yarın, hepinizin güne erken başlamasını ve en geç 06.30'da sandık başında hazır bulunmanızı rica ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Çok kıymetli dava arkadaşlarım! Yarın, hepinizin güne erken başlamasını ve en geç 06.30'da sandık başında hazır bulunmanızı rica ediyorum. Sandık görevlileri kardeşlerim, iyi biliyorsunuz ki sandık namustur ve seçim sandıkta kazanılır. Her birinize sandık nöbetinde kolaylıklar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."