Başkan Erdoğan: İlk turda bitireceğiz! Terör ve tefeci tezgahını da ezip geçeriz

RAKİPLERİNİ KASETLE ELEMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI SANDIĞIN NAMUSUNA SAHİP ÇIKACAK MISIN?

14 Mayıs seçimlerini, milletimizin geleceğine sahip çıktığımız bir demokrasi şöleni olarak görüyoruz. Bu mücadele bizimle misiniz? Sandığın gücünü göstermeye hazır mısınız? Mertçe yarışmak yerine genel başkanlığa geldikleri gibi rakiplerini de kasetle elemeye çalışanlara karşı sandığın namusuna sahip çıkacak mısın? Talimatı Kandil'den alanlara gereken cevabı sandıkta vermeye hazır mısın? Ülkenin değerlerini yabancılara peşkeş çekenleri sandığa gömmeye hazır mısın? Yarın sandıklar kapanana kadar durmadan dinlenmeden çalışmaya var mısın?

Burdan soruyorum benim gençlerim bunlara geleceğini emanet eder mi? Bunlar terörist. Bu işi ilk turda bitireceğiz. Bir oy bu kardeşinize, bir oy cumhur ittifakına. Biz bir ve beraber oldukça Allah'ın izniyle koalisyon masasını da yıkıp geçeriz, terör ve tefeci tezgahını da ezip geçeriz.

Buradan soruyorum, benim gençlerim bunlara geleceğini emanet eder mi? Bunlar terörist, teröristlerle ele ele, kol kola dolaşanlara benim ülkemi emanet eder mi? Hanım kardeşlerim bunlara evlatlarını teslim eder mi? Ümraniye, tulum çıkarmalı tulum. Ümraniye buna hazır mı? Benim inandığım, benim tanıdığım, benim bildiğim Ümraniye sandıkları patlatır. Milletimizle her buluşmamızda bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki, biz 21 yılda ülkemize asırlık eser ve hizmetler kazandırdık. Peki, bu bay bay Kemal'in bir referansı var mı? Yani ben şunları yaptım diyebileceği bir eser var mı? İstanbul'a belediye başkanı getirdi, adamın belediyede durduğu yok. Şimdi de bakıyorsunuz Van'dan çıkıyor. İstanbul'u sel alıp götürüyor o nerede, kayakta, kızakta, Bodrum'da. Sen İstanbul'un belediye başkanı mısın, yoksa İstanbul'da turist misin? Bunlara gereken cevabı vermeye yarın hazır mıyız? Bu kardeşinizi İstanbul'a belediye başkanı seçtiğiniz zaman susuzluğu giderdik mi? Çöp dağlarını kaldırdık mı? Çukurlardan kurtardık mı? Bunlarla beraber çamurdan İstanbulumuzu temizledik mi? Göreve geldim, 50 bin haneye o zaman doğal gaz vardı ve bunu görevimin sonuna kadar 1 milyon 250 bine çıkardım. İstanbul'a bu yakışırdı. Benden sonra gelen rahmetli Kadir Topbaş kardeşimiz de bu süreci aynı hızla devam ettirdi. Hatırlayın, Haliç kokudan geçiliyor muydu? Bu Haliç'i tertemiz hale biz getirdik mi? Haliç'in temizliğinde Boğaz'ın suyunu biz tünellerle Haliç'e akıttık ve Haliç'in suyunu tertemiz yaptık.

Terörle mücadelede Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te bunları bitirdik. Bay Bay Kemal'in yanındakiler ne diyor? "Biz buna devam edeceğiz" diyorlar. Gizli kapılar ardından terörün bundan sonraki sürecini konuşuyorlar.

Tek parti faşizminden İstanbul çok çekmişti, Türkiye çok çekmişti. Hep milletimizin değerlerine karşı zihniyetler tarafından bu kalkınma engelleniyordu. Milletimiz eser istiyordu, ona Ayasofya'yı elinden alarak cevap veriyorlardı. Biz Ayasofya'yı inşa ve ihya ettik mi? İmzayı attık mı? Batı'nın tüm tehditlerine rağmen imzayı attım mı? Meral hanım ne diyordu, "yapamaz" ne oldu Meral hanım biz yaparız. Bu noktada imanımız var, inancımız var. Gencim ve Sultanahmet meydanında üstad Necip Fazıl ile mitingimizi yapıyoruz. Bu mitingi yaparken rahmetli kükreyerek elini uzatıyar ve diyordu ki; Ayasofya bir gün açılacak, Ayasofya bir gün açılacak. Ben de onun spikerliğini yapıyorum o gün. Allah'a hamdolsun Ayasofya'yı açmak üstadın o ifadeleriyle bu fakire ve arkadaşlarına nasip oldu. İmzayı atmak bu fakire nasip oldu. Bütün Batı çıldırdı. Ama biz görevimizi yaptık. Milletimiz hizmet istiyordu. Ona vesayetle, darbeyle, zulümle, hak ve özgürlükleri çiğnenerek cevap veriyorlardı. Milletimiz yatırım istiyordu. Onun elindeki avucundakini de alıp cevap veriyorlardı. AK Parti'nin en büyük başarısı şu veya bu partinin değil işte bu zihniyetin iktidarını yıkmış olmasıdır.

Bu ülkenin kaynaklarını kendi ihtiyaçları için kullandığında kısa sürede neler yapılabileceğinin ispatı bizim 21 yıllık iktidarımızdır. Ülkemize eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, spordan sosyal desteklere kadar her alanda çağ atlattık mı? Okullarda yavrularımız sıralarının üzerinde kuşe kağıttan kitaplarını buluyor mu? Şimdi bizler ücretsiz süt dağıtıyoruz. Niye? Çünkü biz bunları bulamadık. Teksir kağıdı ile bize verilen kağıtları bile ağabeylerimiz bize satmıyordu. Biz bu çileyi çektik, yavrularımız çekmesin istedik. Türkiye genelinde 76 üniversitemiz vardı. Biz bu üniversite sayısını 208'e çıkardık mı? Dikkat edin 81 vilayetin 81'inde de şu anda üniversitemiz var. Benim Muş'taki kardeşim, Iğdır'daki kardeşim, Ağrı'daki kardeşim oradan kalkıp İstanbul'a, Ankara'ya gelmiyor. Şimdi oralara profesörlerimiz gidiyor. Bazılarında hastaneler de inşa ettik dolayısıyla tedavileri de oralarda yapılıyor. Milletimiz bu gayretimizi gördüğü için yaşadığımız her saldırıda, önümüze çıkarılan her engeli aşmada, kurulan her tuzağı bozmada bizim yanımızda yer aldı.

Bugüne kadar girdiğimiz 15 seçimi kaşımızın gözümüzün hatırına değil milletimize yaptığımız hizmetler sayesinde kazandık. Bugün de karşımıza çıkan koalisyon masası yalan ve istismar peşinde koşarken biz ne diyoruz? Türkiye Yüzyılı diyoruz. Eser, hizmet, yarım kalan işleri tamamlamak diyoruz. Daha büyük projeleri hayata geçirmek diyoruz. Peki onlar ne yapıyor? Ülkenin istiklalini emperyalistlere, kaynaklarını tefecilere, güvenliğini terör örgütlerine, itibarını mafya bozuntusu mensuplara, meydanı bir avuç muhterise bırakarak kendilerine iktidar yolu açmaya çalışıyor. Bu bay bay Kemal talimatı nereden alıyor? Kandil'den, teröristlerden alıyor. Biz nereden alıyoruz? Rabbimden ve milletimden alıyoruz. Aramızdaki fark bu. Kendi ülkesine düşmanlıkla siyaset yapılır mı? Kendi insanını aşağılayarak, tehdit ederek seçim kazanılır mı? Kendi devletini yıpratarak iktidara gelinir mi? Gözlerini öyle bir hırs bürümüş durumda ki kendi ortaklarının tabanlarını dahi gözleri görmüyor. Bir önceki seçimde karşımıza çıkardıkları kendi arkadaşlarını dahi şu anda yerin dibine sokmaktan çekinmiyorlar. Yalan üstüne yalan ve bölücü örgütün elebaşlarının yurt dışındaki karanlık odakların kendileri için yaptıkları destek açıklamalarından rahatsız olmuyorlar. Eğer bunlar ülkenin yönetimini bunlar devralırlarsa ne yapacaklar biliyor musunuz?