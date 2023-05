CHP’li adaydan skandal sözler... ‘Karadenizlilerin yüzde 5’I PKK’dan beter’

CHP'nin, FETÖ hükümlüsü Yalova 1. sıra milletvekili adayı Tahsin Becan, bir röportajında, "Bize HDP ile kol kola girdiniz diyorlar. Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter" diyerek, büyük bir skandala imza attı. Yalova'da, o dönemde başkanı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası'nın parasını Bank Asya'ya yatıran Tahsin Becan, 10 Mayıs 2017'de gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest bırakılan Becan, yargılandığı davada 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin hükmü açıklamasını geri bırakması nedeniyle hapse girmekten kurtulan Becan, 3 dönemdir yürüttüğü başkanlıktan istifa ederek, CHP'den aday adayı oldu. CHP'nin de birinci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Becan, verdiği bir röportajda "Bizi çok iyi tanıyan arkadaşlar var. Diyorlar ki HDP ile kol kola girdiniz. Klasik bir laf. Ben de onlara şunu söylüyorum 'Karadenizliyim.Tüm Karadenizlilerin yüzde 100'ü doğru mu?' diye soruyorum. Tabii aldığım cevap 'hayır' oluyor. Onların içine yüzde 5, yüzde 3'lük kesim PKK'dan beter, bilemezsiniz ki. İnsanları genelleştirmek doğru değil"diyerek büyük bir skandala imza attı. Becan'ın HDP güzellemesi yapmak isterken söylediği sözlere ise Trabzonlular sert tepki gösterdi. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Dehşet verici bir açıklama. Bu milletvekili adayı değil olsa olsa bir meczuptur. Karadenizlileri, terör örgütü PKK ile aynı kefeye koymak adiliktir, şerefsizliktir. Vatanına, bayrağına, devletine en sadık insanlara hakarettir. Tahsin Becan, CHP'nin PKK ile ilişkisinden cesaret alarak partisine ve liderine yalakalık yapmak için böyle konuşmuş. Buna en büyük cevabı sandıkta alacaklar" dedi. Esnaf Abdurrahman Öztürk ise "Bu skandal açıklamayı yapan kesinlikle Trabzonlu olamaz. PKK, Karadeniz coğrafyasında hiçbir zaman barınamadı. Bunlar siyaset yapmıyor, ülkeyi karıştırmak için uğraşıyorlar" derken Şenol Mert Uzun ise, "Karadeniz insanı merttir. Karadeniz'de PKK ile mücadele her zaman en önde olmuştur. Bu skandal açıklamayı kesinlikle tasvip etmiyorum" ifadesini kullandı. Yalova Karadenizliler Derneği Başkanı İbrahim Bayzan da tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bu kabul edilemez bir durum. Karadeniz'in her ilçesi her köyünde şehit mezarları vardır. Karadenizliler Eren Bülbülleri unutmaz. Becan, tüm Karadenizlilerden özür dilemeli."