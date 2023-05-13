CHP’li adayın skandal sözlerine tepkiler sürüyor

Trabzon'da, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten, Karadenizlileri teröristlerle bir tutan CHP Yalova Milletvekili Adayı Tahsin Becan'a sert bir cevap geldi. Başkan Genç yaptığı yazılı açıklamada; "Tarih boyunca vatanına bir aşk ile bağlı olan kahraman Karadenizlileri teröristlerle aynı cümle içinde geçirmek en hafif tabirle aymazlıktır. Yaptıkları kirli ittifakı Karadenizliler üzerinden örtmeye çalışan bu zihniyetin ülkeyi kutuplaştırmaktan başka bir şey yapmadığı aşikar" dedi.

Başkan Genç, "CHP Yalova Milletvekili Adayı Tahsin Becan'ın hemşehrilerimizi ve Karadeniz'i terör ile kıyaslayarak alçakça hedef alan sözlerini kınıyor ve bu sözlerini lanetliyorum. Siz bildiğim kadarıyla bu şehrin havasını soludunuz, bu şehirde eğitim aldınız. Demek ki bir şey öğrenemediniz. Yazıklar olsun!"