MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da halka seslendi. Millet İttifakı'na yüklenen Bahçeli, "FETÖ Kılıçdaroğlu'na siper olmuştur. Küresel emperyalizm Kılıçdaroğlu'nun akıl, vicdan ve iradesine ipotek koymuştur. Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu'dur. Alayı gelsin. Hepsi toplanıp karşımız dikilsin, şayet boyun eğersek, bir adım geri atarsak namerdiz" dedi.Bahçeli, '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' açık hava toplantısı kapsamında Karaman Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halka seslendi. Seçimlerin sağduyulu, sakin ve demokratik olgunlukla gerçekleşmesini dileyen Bahçeli, "Analarımızı ağlatanlar, ağıtlar yakmasına neden olan caniler bugün CHP ile işbirliği halindedir. Yavrularımızı yetim bırakan katiller, İyi Parti ile emel ve hedef birliği içindedir. PKK, Kılıçdaroğlu'na aleni destektir. FETÖ Kılıçdaroğlu'na siper olmuştur. Küresel medya, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakının propagandası ile nifak saçmaktadır. Küresel emperyalizm Kılıçdaroğlu'nun akıl, vicdan ve iradesine ipotek koymuştur. İngiliz The Economist dergisi Erdoğan gitmeli diyormuş. Bu haçlı zihniyetine kimin gideceğini, nasıl gideceğini, gittiğinde nasıl hesap vereceğini 14 Mayıs'ta gösterecek olan büyük Türk milletidir. Türkiye'ye yön veremezler. Türkiye'ye sömürge ülkesi haline getiremezler. Alayı gelsin. Hepsi toplanıp karşımıza dikilsin, şayet boyun eğersek, bir adım geri atarsak namerdiz" dedi.