FETÖ kumpasları yine sahnede

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kaset iddialarının ardından adaylıktan çekilmesi akıllara eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasını getirdi. 2010'da siyaseti dizayn etmek isteyen FETÖ'nün internette yayınladığı montaj kasetiyle Baykal istifa etmek zorunda kalmıştı. FETÖ'nün kara propagandacısı firari Cevheri Güven, Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilere yönelik "Kaset Kumpası" davasında başta gelen isimlerden oldu. İddianamede Güven'in, FETÖ'nün talimatıyla Baykal'a ait video görüntülerini, internette yayılması için bazı basın yayın organlarına vererek yaydığı ortaya çıkmıştı.Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın mütalaasında görüntülerin teknik takip ve izleme ile elde edildiği, siyasi sonuçlar kazanmak için internette yayınlandığı ve FETÖ'nün benzer yöntemleri daha önce de kullandığı belirtildi. FETÖ'nün takip ettiği kişinin özel hayatına ilişkin adresleri belirleyip, evin kilit sistemini fotoğraflayıp, İstihbarat Daire Başkanlığı'ndaki örgüt üyelerine ya da çilingire açtırdığı kaydedildi. Baykal'ın evine çilingirle giren 4 eski istihbaratçı polisin 28 Ağustos 2008'de böcek yerleştirdikleri belirlendi. Baykal'ın zaman zaman gittiği Çukurambar'daki bir evin anahtarının 27-28 Mart 2010'da kopyalandığı, 13 Nisan 2010'da ise salon ve yatak odasına gizli kamera yerleştirildiği belirtilmişti.Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanan FETÖ'nün usulsüz dinlemelerine ilişkin davasında ise MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 2004'e kadar görev yapan korumasının, özel kalem görevlilerinin, başdanışmanının telefonlarının dinlendiği tespit edilmişti. Böylece Bahçeli'nin de dolaylı olarak dinlendiği belirtilmişti. Eski MHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri olan Recai Yıldırım ve Metin Çobanoğlu'nun telefonlarının dinlendiği, ayrıca Yıldırım'ın Çankaya'daki dairesinin elektrik buatlarına da 2010 ve 2011'de ses ve görüntü aktaran cihazlar yerleştirildiği belirlenmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 7/24 esasına göre yapılan sanal devriyelerde Muharrem İnce hakkında özellikle 9-10 Mayıs'ta bazı sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge ve fotoğraflar paylaşılarak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü tespit edildi.Görüntüler üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, fotoğrafların yurtdışı menşeli farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu tespit edildi. Bu kapsamda provokatif ve asılsız belgeleri sosyal medya üzerinden paylaşan, yayınlayan 13 hesap kullanıcısı tespit edildi.Bu arada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "FETÖ ve PKK ile irtibatlı kaynaklar üzerinden yürütülen kampanya Memleket Partisi'ni baraj altında bırakmaya doğru gittiği için" adaylıktan çekilme kararı aldığını bildirdi. Öte yandan Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu ile bazı teşkilat mensupları istifa ederek AK Parti'ye katıldı.