İmamoğlu’nun mitinginde MHP bayrağı olan araca saldırdılar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Esenyurt'taki mitinginde üzerinden bayrağı alınıp yere atılan aracın etrafını çeviren öfkeli kalabalık sürücüye de hakaret etti.

Öfkeli kalabalığın etrafını çevirdiği ve kaputunun üzerindeki MHP bayrağını koparıp yere attığı sürücü korku ve panik içerisinde yavaş yavaş ilerleyerek olay yerinden uzaklaştı.

Öfkeli kalabalık aracın arkasından slogan ve hakaretler yağdırdı. Seçim çalışmaları içerisinde bir bayrağa dahi tahammül gösteremeyen kalabalık saldırının sonrasında miting alanına geçti.

Meydana gelen bu saldırı ve korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.