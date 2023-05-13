İşte gerçek yüzleri… Mitinge giderken terörist elebaşının fotoğrafını açtı

İstanbul Polisi; HDP İstanbul Mitingi için Yenikapı Miting Alanı'na gitmekte olan bir grup içerisindeki Davut K.'nın bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu flamayı açması üzerine harekete geçti.

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE GETİRİLDİ

Söz konusu flamayı açarak yürümeye devam eden Davut K. gözaltına alındı. Terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası suçlarından üç kaydı bulunan Davut K. yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.