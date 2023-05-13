İyi Parti’li aday kapanan vakıfla herkesi çarptı! Ekmek elden su gölden

İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Gülcan Cengiz, Şeyhanlı Eğitim Bilim Kültür Müzik ve Sanat Vakfı'nın yönetim kurulu başkanı olduğunu söyleyerek seçim çalışmalarında kullanmak üzere Mahmut Narin'e ait şirketten 1 aylık şoförlü araç kiralamak istedi. Kiralama ücretinde anlaşan Narin, Cengiz'e VİP araç verdi. Yaklaşık 1 ay sonra aracı teslim eden Cengiz, 84 bin 960 TL'lik ücretin 5 bin lirasını ödedi.

ARAMALARA CEVAP VERMEDİ

Mahmut Narin, Cengiz'i arayarak kalan ödemeyi tahsil etmek istedi. Parayı ödeyeceğini söyleyerek Narin'i oyalayan Cengiz, aramalara ve mesajlara dönüş yapmamaya başladı. Bunun üzerine Cengiz'in yönetim kurulu başkanı olduğu Şeyhanlı Eğitim Bilim Kültür Müzik ve Sanat Vakfı'nı araştıran Narin, vakfın bir süre önce kapandığını öğrendi. Narin soluğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alarak avukatı aracılığıyla Cengiz hakkında 'Dolandırıcılık'tan suç duyurusunda bulundu. Narin'in avukatı suç duyurusu dilekçesinde, "Gülcan Cengiz, Mahmut Narin'e sadece 5 bin TL bir ödeme yapmış, kalan ödemeyi yapmamış ve cep telefonu ile kendisine ulaşan müvekkili sürekli oyalama yoluna gitmiştir. Bunun üzerine fatura gönderilen Şeyhanlı Eğitim Kültür Müzik ve Sanat Vakfı araştırıldığında kapalı olduğu anlaşılmıştır. Şüphelinin yalan ve hileli davranışlarla müvekkili dolandırma kastıyla hareket ettiği anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

'YAPTIĞI YARDIMLARIN DA PARASINI ÖDEMEDİ'

Şanlıurfa'dan Cengiz hakkında çeşitli şikayetler olduğunu öğrendiklerini dile getiren Mahmut Narin, kendilerinin mağdur edildiğini söyleyerek, "Kendisinin aşiret kızı olduğunu, aday adayı olduğunu söyledi. Seçim sürecinde kullanmak için bizden araç istedi. Fiyatta anlaşarak şoförlü bir araç tahsis ettik. Acil Şanlıurfa'ya gitmesi gerektiğini söyledi ve gitti. Ardından şoförlü araç geldi ancak para gelmedi. Arayınca yoğunum dedi oyaladı bizi. Daha sonra Ankara'ya gelerek parayı ödeyeceğini söyledi ve yeniden gitti. Bizi oyalayınca arabayı geri çektik. Şimdi telefonlarımızı açmıyor, mesaj atıyoruz onlara da dönüş yapmıyor. Şoförümüzü Şanlıurfa'dan bir pideci aradı, kaldığı otelden numarasını almış bin tane pide yaptırıp dağıtmış parasını ödememiş, 270 bin liralık gıda paketi yaptırmış şov yaparak dağıttı onların da parasını da ödememiş. Biz de faturayı icraya vererek şikayetçi olduk" dedi.