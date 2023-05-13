Adana'nın Seyhan ilçesinde milletvekili adayı Fatima Yurduseven (32) ve yanındaki partililere, "Mermi manyağı yaparız. Senin resimlerini delik deşik ettim. Kafana mermi yağdırırım. Boğazını keseriz. Buradan gidin" diyerek tölüm tehditleri savuran Selçuk D.'ye (41) gözaltına alındıktan sonra ev hapsi cezası verildi. Yaşadığı olayı anlatan Yurduseven, "Korkmuyoruz. Son dakikaya kadar AK Partimizin bugüne kadar yaptıklarını anlatmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle kimse bizi yolumuzdan döndüremez" dedi.