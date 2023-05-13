Milletvekili adayı Fatima Yurduseven (32)yanındaki partililer ile birlikte önceki gün Seyhan ilçesi Gülpınar ve Dumlupınar Mahallesi'nde esnaf gezisi yaptı. Esnafa AK Parti milletvekili adayı olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyleyen Yurduseven'e kimliği belirlenemeyen bir esnaf, "Mermi manyağı yaparız. Senin resimlerini delik deşik ettim. Kafana mermi yağdırırım. Boğazını keseriz. Buradan gidin" diyerek tehditler savurdu. Yurduseven kendisini tehdit eden kişiye "Biz selamlaşmaya geldik. Böyle bir şey olur mu? Çok ayıp. Çocuğunuz yaşındayım" yanıtını verdi. Esnaf ile partililer arasında yaşanan gerginliği diğer esnaflar araya girerek yatıştırdı.

Yaşadığı olayı SABAH'a anlatan ve kendisini tehdit eden kişi hakkinde suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Yurduseven, şunları söyledi:

"Biz korkmuyoruz. Son dakikaya kadar seçim çalışmalarına ve AK Partimizin bugüne kadar yaptıklarını anlatmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanınız 20 senedir iftiraların ve saldırıların en alasını yaşadı. Gerek Gezi olayları gerek 15 Temmuz hain darbe girişimi, ama hiçbir şey onu yolundan döndüremedi. İşte biz böyle bir liderin yol arkadaşlarıyız. Allah'ın izniyle kimse bizi yolumuzdan döndüremez"

GÖZALTINA ALINDI

Bu arada Yurduseven ve partilileri ölümle tehdit eden kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu sürüyor.