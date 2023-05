Memleket Partisi’nden AK Parti’ye geçtiler

AK Parti Artvin Merkez'de büyük bir miting gerçekleştirdi. AK Parti'nin Artvin Milletvekili adayları eski Bakan Faruk Çelik, eski müftülerden Ahmet Erdem ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla'nın katıldığı mitinge katılım yoğun oldu. Bakan Faruk Çelik'in konuşmaları ile alanı coşturduğu mitingin son bölümünde büyük bir sürpriz yaşandı. Mitingin son bölümünde Memleket Partisi'nin iki önemli ismi AK Parti'ye katıldıkları için rozet takıldı. Rozet takımı sırasında coşku ikiye katlandı.

İŞ İNSANI MURAT SURAL VE AK PARTİ GENEL MECLİS ÜYESİ SEDAT DEMİR İKNA ETTİLER

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin son anda Cumhurbaşkanlığı adaylığından son anda istifa etmesi parti tabanında büyük bir rahatsızlığa neden oldu. Ülke genelinde partiden istifalar yaşandığı haberleri gelirken, iki istifa haberi de Artvin'den geldi. Memleket Partisi'nin il başkanı iken Milletvekili 1.sıra adayı olan ve daha sonra adaylıktan çekilen Soner Dursun, partisinde yaşanan son gelişmelere tepki göstererek partisinden de istifa etti. Dursun'un ardından da Şavşat ilçe Başkanı Celil Turan'da partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Bu iki şok istifa haberinin ardından İş insanı Murat Sural ile Şavşatlı il genel meclis üyesi Sedat Demir her iki isimle görüşerek AK Parti'ye geçmeleri konusunda talepte bulunarak her iki ismi de ikna ettiler. AK Parti'ye geçmeyi kabul eden Milletvekili adayı Soner Dursun ile Şavşat ilçe Başkanı Celil Turan, AK Parti'ye geçtiler. AK Parti mitinginde yoğun tezahüratlar eşliğinde kürsüye çıkan her iki isme AK Parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla taktı. Mitinge katılan AK Partililer her iki ismi alkışlarken, İl Başkanı Fatih Tahtalı'nın da katılımı ile her iki ismin elleri havaya kaldırıldılar.

Seçime çok kısa süre kala Artvin'de yaşanan bu gelişmenin AK Parti'nin iki vekil çıkarma iddiasını güçlendirdiğine dayalı yorumlar yapıldı.