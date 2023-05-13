Muharrem İnce sosyal medya hesabından paylaştı: Bölücüleri, FETÖ’cüleri sevindirme...

Kendisine ait olduğu iddia edilen görüntüler üzerine cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çağrıda bulundu. İnce, yaptığı paylaşımda, "Bölücüleri, FETÖ'cüleri sevindirme. Oylar Memleket Partisi'ne!" dedi.

Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından birçok partilinin de destek verdiği görüldü.

"BU AŞAĞILIK TERÖRİSTLERLE SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

Sosyal medya hesabından kendisine ait olduğu iddia edilen görüntülerin ardından Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, yaptığı basın açıklamasında "45 gündür buna direniyorum zaten. O çekilemez diyenler var adaylıktan çekiliyorum, bunu memleket için yapıyorum" demişti.

17 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili yapılan paylaşımlara ilişkin şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından başlatılan soruşturmada 17 kişi gözaltına alındı, yurtdışında bulunan 4 kişi hakıknda yakalama emri talep edildi. Soruşturma kapsamında, aralarında Avrasya Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden yurt dışında bulunan 4'ü hakkında yakalama emri talep edilirken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.