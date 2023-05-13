Numan Kurtulmuş: Kimse kimseye kara kaşı için 300 milyar dolar teklif etmez

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Fatih'te bir otelde düzenlenen programda İstanbul'da yaşayan Elazığlılarla buluştu. Programa Kurtulmuş'un yanı sıra siyasi parti mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

"DEĞİL SİZE 300 MİLYAR, 3 MİLYAR DOLAR BİLE VERİRKEN ZORLANIRLAR"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Değerli arkadaşlar, bu seçim ekonomide güçlü ayakları yere basan, üreten, kazanan, ihracat yapan ve bu şekilde Türkiye'ye para kazandıran bir anlayışla, Londra'da, bilmem nerede elin oğlunun tefecisinin kapısında bulunarak ondan üç beş kuruş isteyen anlayış arasında olacaktır. Diyor ya 300 milyar dolar verecekler. O zaman şunu sormak bu milletin hakkı değil mi? Kim senin kara gözün için 300 milyar dolar verir? Kaldı ki bugünün şartları içerisinde İngiliz finans sistemi Avrupa'da en zorda olan finans sistemlerinden birisidir. Değil size 300 milyar, 3 milyar dolar bile verirken zorlanırlar. Kuruş vermezler; ama diyor ki bunu verecek olanlar yani tefeciler şunu söylüyorlarmış. "Türkiye'ye demokrasiyi getirin", "Türkiye'yi serbest piyasa ekonomisine geçirin", "Türkiye'yi Batı yanlısı siyasete tekrar döndürün", "Türkiye'de pazarı öngörülebilir hale getirin." Yani adamlar bize direktif verecek. Belki paralarını verecek ya da vermeyecekler. İşte mücadele bu iki zihniyet arasında mücadeledir. Şu soruyu sormak herhalde milletin hakkıdır. Kimse kimseye kara kaşı, kara gözü için 300 milyar dolar teklif etmez. Böyle bir teklif yok da. Varsa da niçin teklif ettiler? Bunu açıkla. Öyle görünüyor ki bunlara demişler ki Erdoğan'ı yıkın. Nasıl yıkıyorsanız yıkın size 300 milyar dolar vereceğiz demişler" diye konuştu.

"NE VERDİNİZ DE SİZİ BU SEÇİMDE DESTEKLİYORLAR"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, tescilli FETÖ hesaplarının 24 saat çalıştığını söyleyerek, "Cezaevindeki HDP'nin eski Eş Genel Başkanı çok açık söylüyor. "Oylar Kılıçdaroğlu'na, hep beraber yükleneceğiz, Kılıçdaroğlu'nu başkan seçeceğiz, Cumhurbaşkanı seçeceğiz." O zaman şunu sormazlar mı? Hangi pazarlığı yaptınız? Ne verdiniz de sizi bu seçimde destekliyorlar. Bakıyorsunuz ne kadar tescilli FETÖ hesabı varsa gece sabaha kadar 24 saat çalışıyorlar. Doğrudan doğruya, hiç laflarını bükmeden Kılıçdaroğlu'nun hesabına çalışıyorlar. Onu kazandırmak için çalışıyorlar. Adama sormazlar mı? Ne pazarlık yaptınız? Ne vaat ettiniz de onlar size böyle sınırsız bir destek veriyor. Söylüyorlar zaten iktidara gelirsek bütün FETÖ'cüleri tekrar görevlerine iade edeceğiz ve böylece onların desteğini almaya çalışıyorlar. Terör baronları diyor ki "Mevcut hükümeti yıkın, tam fırsattır. Yoksa bunlar PKK'nın bütün elebaşlarını yok edecekler. Bizim kadroları silecekler. Oylarınızı Kılıçdaroğlu'na vererek Türkiye'ye nefes aldırın. Bizim kadrolarımıza nefes aldırın" diyor. Biz söylemiyoruz. Dağdaki terör baronları söylüyor. İyi de hangi pazarlıkta bunu söylüyorsunuz? Bu millet bunların hepsini görüyor ve Allah'ın izniyle bu kirli pazarlıkların hiçbirisine itibar etmeyecek. Ümit ediyoruz 14 Mayıs'ta seçimlerden güçlü büyük Türkiye istikametinde Türkiye yüzyılında yürümek istikametinde oylarını vererek Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı AK Parti'ye açık ara birinci parti cumhur ittifakını meclisi birinci ittifakı yapacak" ifadelerini kullandı.