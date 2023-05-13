Asrın felaketi depremler sonrasında Hatay'ın Defne ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart'ta temeli atılan ancak muhalefetin "temeli atılmadı" dediği 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi bitme aşamasına geldi. Hastanenin son hâli, Defne Devlet Hastanesi'ne ait sosyal medya hesabından "Hatay Devlet Hastanesi inşaatında 48. gün" başlığıyla paylaşıldı. 80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek donanıma sahip olan hastanenin bitimine 12 gün kaldı. Hastanenin içinden ve dışından paylaşılan görüntülerde büyük ölçüde tamamlandığı, sedyelerin ve sağlık malzemelerinin hazır olduğu görüldü. Vatandaşlar da paylaşımın altına "Yaparsa AK Parti yapar. Teşekkürler Erdoğan", "Rekor hizmet, rekor hız" ve "Hastane için 'Uyduruktan temel atıldı, yalan söylüyorlar, yapamayacaklar' diyenlere gelsin" tarzında yüzlerce yorum yapıldı.Hastaneyi gezen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "60 günde tamamlamak üzere yola çıkmıştık. Bu hastane prefabrik, geçici yapılmış bir hastane değil. Hastanenin yüzde 60'a yakın yataklı servisleri, ameliyathaneleri, yoğun bakımları, laboratuvarları ve ana girişi ağır çelikten yapıldı. Hastane tamamlandığında bütün birimleriyle hizmet verecek. Bütün odalar da teknik altyapısı sayesinde ihtiyaç olduğu durumlarda yoğun bakıma dönüşebilecek" dedi.