Sandıktan çıkacak her sonuç meşrudur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam atv, aHaber, aPara ve aNews'in Seçim Özel Ortak Yayını'na katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeleri değerlendirdi:Pazar günü seçimde elde edeceğimiz sonuçla cumhuriyetimizin ikinci asrı olan Türkiye Yüzyılı resmen başlayacaktır. Milletimiz sandıkta Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye yeni bir yeni bir zafer armağan edecektir. AK Parti, 14 Mayıs'tan sonra da kendisiyle yarışmaya devam edecek.Türkiye'nin 40 yıllık terörle mücadele tarihinin, en büyük kazanımlarını elde ettiğimiz safhasındayız. Ama şu anda umutlarını kendilerine özerklik sözü veren Kılıçdaroğlu'na bağladılar. Zaten HDP'nin temsilcileri açık açık bunları meydanlarda da söylüyor. Gerçekten de masada tamamen suç ortaklığına dayalı bir işbirliği oluşmuş durumda. Bu yüzden kimse kimseye hatasını, yanlışını söyleyemiyor. Milletim konuşması gerektiği zaman susanları görüyor. Bize karşı efelenenlerin teröristlere karşı nasıl da bir çaresiz kaldığını görüyor. Terör örgütleriyle kol kola yürüyerek şehitlerimizin ruhunu incitenlere vatandaşım pazar günü cevabını verecek. Ve Kandil'den talimat alanlara pazar günü benim milletim cevabını en güzel şekilde verecektir.(Seçimin sonuçlarına ilişkin) Biz Türkiye'de demokratik yolla iktidara geldik. Halkımızın teveccühüyle iktidara geldik. Nasıl halkımızın teveccühüyle iktidara geldiysek yani milletimiz ola ki böyle bir farklı karar verecek olursa demokrasinin gereği neyse biz yine aynen bunu yaparız. Başka yapılacak bir şey yoktur. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı, bakın meclisi değil, Belediye Başkanlığı'nı CHP aldığı zaman bizim Belediye Başkanımız "Hayır biz buradan çıkmıyoruz" dedi mi? Kazananlara kalktılar makamı verdiler. Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanınca bizim arkadaşlarımız "Hayır, vermeyiz" dediler mi? Bu tür anlayış bu tür yapı CHP'ye aittir. Onlar "İstemezük" derler. "Vermeyiz" derler. İşte şimdi sanatçıları, manatçıları adeta şimdiden sokağa döküldü. Ama biz de böyle bir şey söz konusu olamaz.Kaldı ki ben milletime inanıyorum. Sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete de saygısı yoktur. Ülkenin meşru yönetimine ve meclisine, görev süresi boyunca saygı duymak, demokrasiye saygısı olan bireyin zaten vazifesidir. Hiçbir zaman milli iradenin üstünlüğünden taviz vermedik. Cumhur İttifakı bu ülkede demokrasinin teminatıdır. Demokrasiyi özümsemiş partilerin birlikteliğiyle kurulan Cumhur İttifakı sandıktan çıkan her sonucu meşru kabul edecektir.Karşımızdakilerden de aynı taahhüdü bu açıklıkta bekliyoruz. Ancak maalesef CHP tarafı her seçim öncesinde ve sonrasında demokrasiye zarar verecek söylentiler yaymayı maharet sanıyor. İşte şimdi tutturdular, sandık güvenliği. Sandık demokrasinin namusudur. Koy adamlarını oraya, eksik bırakma. Bizim elemanlarımız orada nasıl güvenceyse senin elemanların da güvence olsun. Pazar günü inşallah milletimin şahsıma tekrar cumhurbaşkanlığı görevini tevdi edeceğine ben inanıyorum.(Yüzde 50+1 şartından geri dönülmesi mümkün olabilir mi?) Böyle bir yapılanmaya veya böyle bir düzenlemeye katılacak siyasi partiler olursa bunun olmaması söz konusu değil, olabilir. Doğrusu ben de olmasından yanayım. Bu seçimden sonra böyle bir adım atılabilir.(Kılıçdaroğlu'nun) Elindeki haritanın ne olduğunu bilmiyoruz. Biz Azerbaycan üzerinden ipek demiryolunu zaten inşa ettik. Bay bay Kemal'in aklı bu işe ermez. Kardeşim Aliyev çok güzel ifade etti. Azerbaycan'ı bölgede dışlamak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Azerbaycan'la kardeşliğimize halel getirecek hiçbir projeye milletim izin vermez. Millet bay bay Kemal'e de bu fırsatı tanımaz.Her şeyden önce tabii bu yarışa birlikte çıktığımız Muharrem Bey'in buradan ayrılışına doğrusu üzüldüm. Tabii ben özellikle bugün (dün) Muharrem Bey'i aradım.Kendisine yani bu süreçle ilgili yani böyle bir şey nasıl saldırı oldu filan diye bunları bir kendisiyle konuşayım istedim. Tabii anladığım kadarıyla ortada yani Kılıçdaroğlu'nun şu anda kol kola olduğu, el ele olduğu bu Muharrem Bey'den sadır olan bir şeydir diye söylemiyorum ama bu bir FETÖ taktiği.Şimdi enteresan olan tabii Muharrem Bey'in bu kararının arkasında tabii birçokşüphesiz ki gerçekten yani namuslu insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu ben bugünkü görüşmemizden anlıyorum. Nitekim tabii avukatlarına bu konuyla ilgili bir görev verdiğini de kendileri zaten ifade ettiler. Ve biz de özellikle yani devlet olarak yapılabilecek neyse bu konuda her türlü yardıma hazır olduğumuzu da söyledik.