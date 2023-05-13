BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Fazıl Say'ın Twitter'dan "Ay'a sert iniş" projesiyle ilgili yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Bayraktar yaptığı açıklamada, "Sayın Say, 'Ay'a sert iniş' projesini ben değil, Türkiye'nin en iyi roketbilimcilerinden Doç. Arif Karabeyoğlu anlattı. Hayatını teknolojiye adamış bir mühendis olarak ben de elbette bu hedefe sonuna kadar destek olurum. Size tavsiyem, bilim insanlarına saygı duymanız. İdrak edemediğiniz bilimsel konularda dayanaksız atıp tutmak yerine öğrenmeye çalışmanız. Zira bilim de sanat gibidir, partizan tutumunuzu kaldırmaz" dedi."Bayraktar'ın konuşmasını dinledim. Hayli iddialı uzay konusunda. 'Ay'a sert iniş yapacağız' diyor. Sonra tekrar etti. 'Sert iniş' dedi. (Yani 'gerisini Ay düşünsün') Ama ben diyim, bu ahaliyi sadece bu kesmez. Dahası lazım; 'Mars'a tekme tokat iniş' filan demeli."