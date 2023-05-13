Sular altında kalan vatandaş Yavaş’a tepkili: Apo beyin peşinden koşacağına Ankara’yla ilgilen

MANSUR YAVAŞ'A SERT TEPKİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; il il miting miting gezerken, başkentte etkili olan yağışlardan birçok vatandaş mağdur oldu. Vatandaş sosyal medya üzerinden Mansur Yavaş'ın mitinglerde gezmek yerine Ankara'ya hizmet vermesi gerektiğini sert bir şekilde ifade etti.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Mansur Yavaş'a tepki gösterenlerin başında yer aldı. Şahin, "Apo beyin peşinden koşacağına Ankara'yla ilgilen, şehri sel götürüyor" şeklinde sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Ankara'da sel meydana geldi araçlar yolda mahsur kaldı. Mansur Yavaş ortada yok. Ankara'ya zulüm değil mi. Efendi. Sana söylüyorum bırakın Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hayallerini.

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