Sular altında kalan vatandaş Yavaş’a tepkili: Apo beyin peşinden koşacağına Ankara’yla ilgilen

Ankara'da akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri yüzünden araçlar su altında kalırken bazı dükkan, işyerleri ve giriş katta bulunan daireleri su bastı.
Su birikintilerinin içinde kalan araç sahipleri canlarını araçların üstüne çıkarak kurtardı. Ankara'nın Sincan, Etimesgut, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
ARAÇ ÇÖKEN YOLDA GÖMÜLDÜ
Etkisini artıran sağanak nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte zorluk çekti, bir süre Eskişehir Yolu tek yönlü trafiğe kapandı. Angora Bulvarı üzerinde yağış nedeniyle yolun bir bölümü çöktü, yol üzerindeki araçlardan bazıları suya gömüldü. Özellikle kavşaklardaki yoğun su birikintisi nedeniyle yollarda araç kuyruğu oluştu.
BAZI METRO DURAKLARINI SU BASTI
Batıkent metro durağını su bastı, Eryaman'da ise bazı araçlar suda kaldı. EGO Genel Müdürlüğü, M3 Sincan metro hattının İstanbul Yolu İstasyonu'nun ani yağış nedeniyle yoğun su girişine maruz kaldığını, bu nedenle giriş ve çıkışın kapatıldığını duyurdu.
TELEFERİK SEFERLERİ DURDURULDU
Bazı semtlerde elektrik kesintisi yaşanırken, hava muhalefeti nedeniyle Şentepe'deki teleferik seferleri de durduruldu. EGO Genel Müdürlüğün sistemi kullanan yolcuların tahliye edildiği ve aynı güzergahta yeterli sayıda otobüsün ring seferleriyle hizmet verdiği bildirildi.
MANSUR YAVAŞ'A SERT TEPKİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; il il miting miting gezerken, başkentte etkili olan yağışlardan birçok vatandaş mağdur oldu. Vatandaş sosyal medya üzerinden Mansur Yavaş'ın mitinglerde gezmek yerine Ankara'ya hizmet vermesi gerektiğini sert bir şekilde ifade etti.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Mansur Yavaş'a tepki gösterenlerin başında yer aldı. Şahin, "Apo beyin peşinden koşacağına Ankara'yla ilgilen, şehri sel götürüyor" şeklinde sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Ankara'da yağmur var, sel var, su baskını var, taşan kanalizasyonlar var... Bilin bakalım kim şehirinde yok?
Ankara'da sel meydana geldi araçlar yolda mahsur kaldı. Mansur Yavaş ortada yok. Ankara'ya zulüm değil mi. Efendi. Sana söylüyorum bırakın Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hayallerini.
Ankara halkı sel sularıyla mücadele ederken CHP'li Belediye Başkanı nerede?
Ankara'da sel sonrası yollar göl olunca, İtfaiye aracı da mahsur kalmış.. Rezalet. Mansur Başkan nerede?