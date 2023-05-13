Zeynep’i öldürüp yola attı, kanlı kılıfları değiştirirken yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde önceki gün sabah saatlerinde yol kenarında bir kadını hareketsiz yatarken görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede kadının göğsünden tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis yaptığı araştırmada, ölen kadının bir eğlence merkezinde garsonluk yapan Zeynep Başaran (36) olduğunu tespit etti. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, E.D. (40) isimli zanlının, cesedi yol kenarına attıktan sonra TIR ile İzmir'e gittiğini belirledi. E.D., aracın kanlı koltuk kılıflarını döşemecide değiştirirken polis ekiplerince gözaltına alındı.