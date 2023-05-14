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Giriş Tarihi: 14.5.2023 10:16

Adalet Bakanı Bozdağ oyunu Şanlıurfa’da kullandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oyunu Şanlıurfa’da kullandı Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi oyunu Şanlıurfa'da kullandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Adalet Bakanı Bozdağ oyunu Şanlıurfa’da kullandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi oyunu, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Bahçelievler Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kullandı. Bakan Bekir Bozdağ'a Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ve partilileri eşlik etti.

Şanlıurfa'da seçimim büyük bir demokratik olgunluk içinde geçtiğini belirten Bozdağ şöyle konuştu, "Hayırlı uğurlu olsun. Bugün milletimiz, evlatlarımızın, ailemizin, milletimizin ve devletimizin geleceği için karar verecektir. Verecekleri kararın şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan temenni ediyorum. Şanlıurfa'da seçim, büyük bir demokratik olgunluk içinde geçiyor. Ülkemizin dört bir yanında da seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde geçeceğinden şüphem yoktur. Türkiye ve aziz milletimiz bu konuda geçmişten bugüne demokratik olgunluğun en güzel örneklerini vermiştir, bu seçimde de aynı şekilde gidip iradesini sandığa yansıtacaktır ve demokratik olgunluğun en güzelini göstereceklerdir. Seçimlerimiz Şanlıurfa'mıza, Türkiye'mize, aziz milletimize tekrar hayırlı olsun. Sonuçların da şimdiden hayırlı olsun diyorum" dedi.

Bakan Bozdağ vatandaşlarla da sohbet etti.

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Adalet Bakanı Bozdağ oyunu Şanlıurfa’da kullandı
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