Giriş Tarihi: 14.5.2023 20:32Son Güncelleme: 14.5.2023 20:34
AK Partili Dağ: Bomba ihbarı durumu söz konusu değildir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ABONE OL
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir.
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Partili Dağ: Bomba ihbarı durumu söz konusu değildir