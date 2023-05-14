AK Partili Dağ: Bomba ihbarı durumu söz konusu değildir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir.