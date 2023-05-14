Bakan Varank oy kullanmaya TOGG ile geldi, 45 dakika sıra bekledi

Milletvekili seçimlerine Bursa'dan giren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, oyunu Yıldırım ilçesinde kullandı. Oyunun kullanmak için 6 Nisan Anadolu Lisesi'ne Kapadokya renkli TOGG ile gelen Bakan Varank, oy kullanacağı 2053 nolu sandık önünde vatandaşlarla birlikte sıraya girdi. Yaklaşık 45 dakika boyunca sıra bekleyen Bakan Varank, vatandaşların kendisiyle fotoğraf çektirme isteklerini de kırmadı.

"MİLLETİMİZ NE DERSE O OLUR"

Oy kullanma işlemi sonrasında açıklamalarda bulunan Varank, "Vatandaşlarımızın takdirleriyle Türkiye demokrasisi, yeni bir aşamaya geçmiş olacak. Vatandaşımızın takdiri her şeyin üstündedir. Millet ne derse o olur. Biz zaten bu anlayışla bugüne kadar siyasetimizi yürüttük. Bundan sonra da Türk milletinin ferasetine, Türk milletinin sağduyusuna güveniyoruz.

İnşallah önümüzdeki dönemde de hep beraber bu seçim sonuçlarıyla birlikte Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu, hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hem de milletvekili seçimlerinin bir arada olduğu bir seçim. Dolayısıyla iki pusulayla oy kullanılıyor.

Vatandaşlarımız oylarına sahip çıksın. İki pusulayı da takdirlerine göre oylarını versin. İnşallah neticeyi de akşamdan itibaren görmeye başlayacağız. Tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun diyoruz" dedi.