Bakanlık, yalana belgeli yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ elebaşının ABD'den iadesinin talep edilmediğine' ilişkin iddialarına yönelik Adalet Bakanlığından açıklama ypapıldı. Açıklamada, "CHP heyetine bilgilendirme yapılmış olmasına rağmen 'FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den iadesinin talep edilmediğini' iddia etmek büyük bir yalan ve gerçekleri görmezden gelmektir" denildi. Bakanlık, iade talep belgesini de paylaştı.Açıklamada ilki 15 Temmuz 2016'daki hain darbe teşebbüsünün hemen ardından 19 Temmuz 2016 tarihinde olmak üzere 7 ayrı iade talepname gönderildiği, soruşturmalara ilişkin delillerin de ABD'ye iletildiği kaydedilerek, ayrıca Ayrıca, 4 Haziran 2018'de CHP heyetine de bilgi verildiği açıklandı. Açıklamada, "Kamuoyu tarafından bilinen bu gerçeklere ve CHP heyetine bilgilendirme yapılmış olmasına rağmen 'FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den iadesinin talep edilmediğini' iddia etmek büyük bir yalan ve gerçekleri görmezden gelmektir" ifadelerine yer verildi.