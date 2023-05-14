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Giriş Tarihi: 14.5.2023 11:10 Son Güncelleme: 14.5.2023 11:16

Başkan Erdoğan'dan 'Anneler Günü' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin 'Anneler Günü'nü kutladı.

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Başkan Erdoğan’dan ’Anneler Günü’ paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Anneler Günü' sebebiyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin #AnnelerGünü'nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

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Başkan Erdoğan'dan 'Anneler Günü' paylaşımı
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