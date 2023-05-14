Başkan Erdoğan’dan ’Anneler Günü’ paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Anneler Günü' sebebiyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin #AnnelerGünü'nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.