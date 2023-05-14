Başkan Erdoğan’dan ’Anneler Günü’ paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Anneler Günü' sebebiyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin #AnnelerGünü'nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin #AnnelerGünü'nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2023
Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. pic.twitter.com/2YU9lVInol