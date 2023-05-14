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Giriş Tarihi: 14.5.2023 20:49 Son Güncelleme: 14.5.2023 20:49

Ekrem İmamoğlu'nun sandığından Başkan Erdoğan birinci çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıktan Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.

DHA
Ekrem İmamoğlu’nun sandığından Başkan Erdoğan birinci çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Beylikdüzü'nde bulunan Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmamhatip Lisesi'nde oyunu kullandı.

İmamoğlu'nun da bulunduğu 2224 numaralı sandıkta 316 seçmen oy verdi. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin bitmesinin ardından açılan sandıkta 2 oy geçersiz sayılırken, Cumhur ittifakının adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan 163, Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu 138, Ata ittifakı adayı Sinan Oğan 12, çekilme kararı alan Muharrem İnce ise 1 oy aldı.

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Ekrem İmamoğlu'nun sandığından Başkan Erdoğan birinci çıktı
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