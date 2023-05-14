En acı anneler günü

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerde yıkılan evlerinde evlatlık edindikleri 3 çocuğunu kaybeden Elif Yenigül, en acı anneler gününü geçiriyor. Yenigül, "Ortanca kızım bana 'Anne bizi bırakıp bir yere gitme' diyordu. Ama onlar beni bırakıp gitti. Ben onlarsız kaldım. Kolum kanadım kırıldı, gitti" dedi.Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı bir köyde yaşayan Murat ve Elif Yenigül çifti, çocukları olmadığı için 18 yıl önce Fatmagül'ü evlat edindi. Daha sonra da 16 yaşındaki Dilara ile 4 yaşındaki Alican'a koruyucu ailelik yapmaya başladı. Depremin olduğu gece sarsıntıya uykuda yakalanan Murat ve Elif Yenigül, çocuklarıyla birlikte enkaz altında kaldı. Yenigül çifti kurtarıldı ancak ailenin evlat edindiği Fatmagül ve koruyucu ailelik yaptıkları Dilara ile Alican kurtulamadı.Depremin üzerinden 3 aydan fazla zaman geçmesine rağmen Yenigül çiftinin acısı ilk gün ki gibi tazeliğini koruyor. Türkiye'nin hikayesini SABAH'tan öğrendiği Elif Yenigül, çocukları olmadan ilk Anneler Günü'nü geçiriyor. Duygularını SABAH'a anlatan Yenigül, "Aklımdan bir an olsun çıkmıyorlar. Ortanca kızım bana 'Anne bizi bırakıp bir yere gitme' diyordu. Ama onlar beni bırakıp gitti. Ben onlarsız kaldım. Kolum kanadım kırıldı, gitti. Onlarsız anneler gününün benim için anlamı yok. Yokluklarına alışmak çok zor" dedi.