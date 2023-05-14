Terör örgütü PKK'dan kaçan 1 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 2023 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt üyelerinin sayısı 39'a yükselirken, evlat nöbetinde 41'inci buluşma gerçekleşecek. Evlatlarına kavuşacak ailenin ise "Diyarbakır Anneleri" arasına 2019 yılı Aralık ayında katıldığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari'de evlat nöbetinde bekleyen bir aile daha evladına kavuşuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında PKK bu topraklardan silinecek" dedi.