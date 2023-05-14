Gençliğimden beri tek hedefim zengin mutlu ve güçlü bir Türkiye inşa etmekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hep Birlikte Yeni Hedeflere" başlıklı, AK Parti hükümetlerinin hizmetlerine yer verilen gazetede, siyaset yolculuğunu anlattı: Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanlığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığını yapmış biri olarak tüm makam ve mevkileri gördüm, yaşadım. Ama benim için tek hedef, gençliğimden bu yana hayal ettiğim zengin, mutlu ve güçlü Türkiye'yi, sarsılmayacak biçimde inşa etmekti. "Sevdam İstanbul'un mütevazı bir mahallesinde, kısıtlı imkanlar içinde yaşarken, büyüklerimiz, 'ülkemiz bir cennet' derdi. Dört mevsimin yaşandığı, üç tarafı denizlerle çevrili bir doğamız ve şanlı bir tarihimiz vardı. Fakat milyonlarca insanımız sıkıntılar içerisindeydi. Öyle ki vatandaşımızın da devletimizin de boynu büküktü. Tıpkı sizler gibi bu durumu kabul edemez ve 'Neden daha iyisi olmasın' diye düşünürdüm. Hedeflerim ve hayallerim büyüktü, bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için bir ömrü adamak gerekiyordu. İşte benim siyaset yolculuğum bu duygularla başladı.