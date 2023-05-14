İstanbul seçim sonuçları 2023: İstanbul Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

İSTANBUL'DA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sandık verileri saat 18.00 itibarıyla YSK tarafından paylaşılmaya başlayacak. Saat 21.00'e kadar veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun paylaştığı haberler ile takip edilecek. Bu saate kadar seçim yasağı işlenecek.

Ancak 21.00 itibarıyla bütün yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi de bulunuyor.