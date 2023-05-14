İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oyunu kullandı

Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan Ömer Sabancı Anadolu Lisesi'ndeki 2127 Nolu sandıkta oyunu kullandı. Akşener'e bazı partililer ve Bilge Yılmaz eşlik etti. Kimlik bilgileri kontrol edildikten sonra pusulasını alan Akşener kabine girerek oyunu kullandı. Okul önünde konuşan Akşener, Bundan sonra sandıktan çıkan sonucu herkesin baş üstüne demesi gereken kısmına geçiyoruz" dedi.

OY KULLANMA SONRASINDA AÇIKLAMA YAPTI

Meral Akşener, "Bu seçimin öncelikle milletimiz için ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok güzel bir çalışma yürüttük Millet İttifakı olarak. Uyumlu, birbirine yol veren birbiriyle dostluk içerisinde birimiz bir şehirdeyse diğer arkadaşımız başka bir şehirde çalıştık. İddia ediyorum en fazla seçmene ulaşan organizasyonun içinde yer aldım. 45 yerde miting yapmışım 54 noktada da program yapmışım. Hepimiz çalıştık çok fazla ulaşıp dertlerimizi anlatmaya çalıştık. En önemlisi de kutuplaştırmadan, bu seçimde Millet İttifakı'nın birleşenleri olarak yapmaya çalıştığımız şey, seçmenin derdini dinleyip onlardan aldığımız bilgiler ışığında çözümler üretmek, projeler üretmek. Esnaf gezerek öne çıkartmak istediğim seçmen velinimettir, milletimiz patrondur tavrını öne koymaya çalıştık. Çok iftiralar çok hakaretler yaşadık. Ama hiçbirinin şuan itibariyle önemi yok. Bundan sonra herkesin hür vicdanına danışarak kullanacağı oyların sandıktan çıkan sonuçlarına yani milletimizin sandığın içine attığı oyların sonuçlarına hepimizin saygı gösterme ve çıkan sonuca baş üstüne demesi kısmına geçiyoruz artık. Aziz milletin vereceği karar bizlerin başının üzerinedir. Başımızın üstündedir. İnşallah her şey güzel ve iyi olacak" dedi.