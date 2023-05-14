Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan Yavaş’a tepki! Koltuk Sevdasını Bırak Ankara’ya Bak





"BİZ İŞÇİNİN ALIN TERİ KURUMADAN HAKKINI VERME TARAFTARIYIZ"

EYT'den emekli olan işçilerin hakkını ödemeyen Yavaş'a tepki gösteren Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Bizim belediyemizin 280 milyon lira bir bütçesi varken EYT'den emeklilik hakkı kazanan kişilerin haklarının kanunen aynı ay içerisinde yatırılması gerekiyor. Bizim bütün işçilerimizin tüm işlemlerini halledip, ertesin ikramiyelerini yatırdık. Zaten emeklilik hakkı kazanan Biz işçilerimize değer veriyoruz. Biz işçilerimizin alın teri kurumadan hakkını verme taraftarıyız. Ancak 75 milyon bütçesi olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bizim yaptığımızı yapmadı. Çünkü eli işte gözü oynaşta olan bizim yaptığımızı yapamaz. Yavaş başka hayaller peşinde koşuyor. Ankara'yı sahipsiz bırakan, 4 yıldır Ankara'ya bir çivi çakmayan, yapılanlara bile sahip çıkamayan biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsa ne olacak." diye konuştu.



"EYT'Yİ BEN ÇÖZECEĞİM DİYE YOLA ÇIKTI EYT'LİNİN HAKKINI VERMİYOR"

"Suni seyirciler, suni gündemler, hayali vaatlerle insanları kandırıyorlar" diyen Oğuz, "Yavaş seçimlerden önce EYT'yi ben çözeceğim diyordu. EYT'yi ben çözeceğim diyerek yola çıkıp EYT'linin hakkını vermiyorlar. Cumhurbaşkanımız verdiği sözü tutup EYT'den mağdur olan milyonlarca insanın yüzünü güldürdü. Bunlar 4 yıldır Ankara'ya bir çivi çakmadı, yapılanlara bile sahip çıkmadı. Üstüne emekçinin hakkını bile ödemedi. Yavaş'ın verdiği söz bu kadar olur. Ankaralılar artık hizmet beklemiyor bunlardan. 'Yapılanlara sahip çıkılsın yeter' diyorlar. Ankara'da, İstanbul'da milletimizin çektiği çileyi Türkiye çekmesin diye vatandaşlarımız gerekeni yapacaktır." İfadelerini kullandı.