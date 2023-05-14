Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan Yavaş’a tepki! Koltuk Sevdasını Bırak Ankara’ya Bak

4857 sayılı Kanunun 32'nci ve 112'nci maddelerinde emeklilik tazminatının hak edildiği ay içerisinde ödeneceği yönünde karar yer alırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iki ayı aşkın süredir EYT'den emeklilik hakkı kazanan ve ilk emekli maaşlarını bile alan 500 işçinin hakkını hala ödemedi. 7 bakanlıktan daha büyük bir bütçeye sahip olan ABB Başkanı Mansur Yavaş beceriksiz ve liyakatsiz yönetim anlayışı ile 6 milyon vatandaşı ve işçilerini mağdur ederken 280 milyon bütçesiyle Kahramankazan'ı ihya eden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, EYT'den emeklilik hakkı kazanan işçilerinin parasını ertesi gün ödedi.
SERHAT OĞUZ; "Biz işçilerimize verdiğimiz değerden dolayı EYT'den emeklilik hakkı kazanan bütün işçilerimizin işlemlerini halledip ertesi gün haklarını ödedik. Eli işte gözü oynaşta olan makam sevdalıları bizim yaptığımızı yapamaz. Seçimden 'önce EYT'yi ben çözeceğim' diyen bir kişinin EYT'li vatandaşların hakkını ödememesi utanç vericidir. Bugün belediyeyi yönetemeyenler devleti yönetmeye talip. Milletimiz İstanbul ve Ankara'da yapılan yanları 4 yıldır görüyor. İnşallah hem 14 Mayıs'ta hem de yerel seçimlerde verdiği yetkiyi geri almasını bilir" ifadelerini kullandı.
"BİZ İŞÇİNİN ALIN TERİ KURUMADAN HAKKINI VERME TARAFTARIYIZ"
EYT'den emekli olan işçilerin hakkını ödemeyen Yavaş'a tepki gösteren Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Bizim belediyemizin 280 milyon lira bir bütçesi varken EYT'den emeklilik hakkı kazanan kişilerin haklarının kanunen aynı ay içerisinde yatırılması gerekiyor. Bizim bütün işçilerimizin tüm işlemlerini halledip, ertesin ikramiyelerini yatırdık. Zaten emeklilik hakkı kazanan Biz işçilerimize değer veriyoruz. Biz işçilerimizin alın teri kurumadan hakkını verme taraftarıyız. Ancak 75 milyon bütçesi olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bizim yaptığımızı yapmadı. Çünkü eli işte gözü oynaşta olan bizim yaptığımızı yapamaz. Yavaş başka hayaller peşinde koşuyor. Ankara'yı sahipsiz bırakan, 4 yıldır Ankara'ya bir çivi çakmayan, yapılanlara bile sahip çıkamayan biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsa ne olacak." diye konuştu.
"EYT'Yİ BEN ÇÖZECEĞİM DİYE YOLA ÇIKTI EYT'LİNİN HAKKINI VERMİYOR"
"Suni seyirciler, suni gündemler, hayali vaatlerle insanları kandırıyorlar" diyen Oğuz, "Yavaş seçimlerden önce EYT'yi ben çözeceğim diyordu. EYT'yi ben çözeceğim diyerek yola çıkıp EYT'linin hakkını vermiyorlar. Cumhurbaşkanımız verdiği sözü tutup EYT'den mağdur olan milyonlarca insanın yüzünü güldürdü. Bunlar 4 yıldır Ankara'ya bir çivi çakmadı, yapılanlara bile sahip çıkmadı. Üstüne emekçinin hakkını bile ödemedi. Yavaş'ın verdiği söz bu kadar olur. Ankaralılar artık hizmet beklemiyor bunlardan. 'Yapılanlara sahip çıkılsın yeter' diyorlar. Ankara'da, İstanbul'da milletimizin çektiği çileyi Türkiye çekmesin diye vatandaşlarımız gerekeni yapacaktır." İfadelerini kullandı.
"PARAYLA ANCAK ADAM SATIN ALIRSINIZ, ADAM KAZANAMAZSINIZ"
Oğuz şöyle devam etti; "Ayrıca bugün gazetelerden okuduğum kadarıyla Ankara Tandoğan'da Millet İttifakı'nın düzenlediği mitinge Sayın Yavaş 160 TL karşılığında insanları getirmeye çalışıyormuş. ABB'nin kaynakları emekçinin hakkını ödemek için değil de mitinglere adam toplamak için harcanıyor. Bu utanılacak bir şeydir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlediği mitinglere insanlar koşarak, aşkla, samimiyetle geliyor. Bu iş sevda işi. Parayla ancak adam satın alırsınız, adam kazanamazsınız. Cumhurbaşkanımız insanların gönlünü kazandığı için insanlar mitinglerine koşa koşa geliyor. Bunlar taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyor. Belediye bütçelerini adam kiralamaya harcıyorlar. Bu utanılacak bir durumdur. İnsanlara gösterdikleri saygı bu kadar."