MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı: Seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ankara'daki Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Oy verme işlenmlerini gerçekleştirdikten sonra görevliler ile selamlaşan Bahçeli okul bahçesinde açıklamalarda buylundu.

Devlet Bahçeli oyunu kullandı | Video

Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

SİYASİ PARTİLERE BAŞARILAR DİLİYORUM

"Cenab-ı Allah nasip etti bugün oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Türk siyasi hayatında önemli bir seçim. Bu seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. İnşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum. Seçim sonuçlarını partimizden takip edeceğim''