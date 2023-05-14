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Giriş Tarihi: 14.5.2023 16:00

Ömer Çelik oy kullanmaya TOGG ile geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, oyunu kullanmak için mezun olduğu okula yerli otomobil Togg ile geldi. Seyhan ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi'nde 5 yıl okuduğu Lütfiye Kısacak İlkokulu'na Türkiye’nin yerli otomobili TOGG ile gelen Çelik, seçmenler ve sandık görevlileriyle tokalaştı. Okuldaki 1066 nolu sandıkta oyunu kullanan Ömer Çelik,  “Memleketimiz, ülkemiz, milletimiz için, ülkemize umut bağlayan herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Tabii Türkiye'nin en büyük gücü, en büyük birikimi, en büyük kazanımı seçimleri özgürce ve şeffaf bir biçimde yapabilmesidir” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ömer Çelik oy kullanmaya TOGG ile geldi

Güvenli bir şekilde ve ortamda seçime gidildiğini ifade eden Çelik, "Bunun kıymetinin bilinmesi gerekir. Etrafımızdaki coğrafyalara baktığınızda, sandık yoluyla iktidarın belirlenmesi, seçimlerin hür bir biçimde yapılabilmesi pek çok ülke için yıllardır ulaşılamayan bir özlem. Türkiye ise bu birikim, kazanıma sahiptir. Milletimizin sağduyusu, sabah saatlerinden başlayarak sandığa gelmeleri, ülkemizin geleceğine, demokrasimize, cumhuriyetimizin geleceğine sahip çıkmaları hepimiz için gurur vericidir. Gayet şeffaf bir biçimde bu seçimler yapılıyor. Sonuçları da hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

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Ömer Çelik oy kullanmaya TOGG ile geldi
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