Ömer Çelik oy kullanmaya TOGG ile geldi

Güvenli bir şekilde ve ortamda seçime gidildiğini ifade eden Çelik, "Bunun kıymetinin bilinmesi gerekir. Etrafımızdaki coğrafyalara baktığınızda, sandık yoluyla iktidarın belirlenmesi, seçimlerin hür bir biçimde yapılabilmesi pek çok ülke için yıllardır ulaşılamayan bir özlem. Türkiye ise bu birikim, kazanıma sahiptir. Milletimizin sağduyusu, sabah saatlerinden başlayarak sandığa gelmeleri, ülkemizin geleceğine, demokrasimize, cumhuriyetimizin geleceğine sahip çıkmaları hepimiz için gurur vericidir. Gayet şeffaf bir biçimde bu seçimler yapılıyor. Sonuçları da hep beraber göreceğiz" diye konuştu.