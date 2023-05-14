Seçim sonuçları canlı ve anlık paylaşılacak! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye'de 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemi bu sabah 08.00'de başladı. 81 ilde oy kullanma işlemi sürüyor. 2023 seçim sonuçları 17:00'da sandıkların kapanması ile başlayacak oy sayımı sonrası belli olacak. Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem Milletvekillerinin belli olacağı seçim sonuçları anbean sabah.com.tr'de olacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve genel seçim sonucu için ayrı ayrı grafikler ve oy oranları ile sabah.com.tr seçim ekranında olacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.