Haberler Gündem Haberleri Seçim sonuçları canlı ve anlık paylaşılacak! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.5.2023 15:52 Son Güncelleme: 14.5.2023 15:53

Seçim sonuçları canlı ve anlık paylaşılacak! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye, bugün son yılların en kritik seçimi için sandık başına gidiyor. Milli iradenin tecelli edeceği tarihi gecede seçim sonuçları sabah.com.tr’de olacak. Bugün 08:00’da başlayan oy verme işlemi 17:00’a kadar sürecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra il il ve ilçe ilçe genel seçim sonucu sabah.com.tr’de yayınlanacak. 64 milyon seçmenin sandık başına gideceği 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri anbean bu sayfa üzerinden sizlere aktaracağız. İşte, seçim sonuçları son dakika gelişmeleri…

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2023 Cumhurbaşkanlığı Türkiye genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi bugün 08:00'da başladı. 17:00'a kadar devam edecek olan oy verme işleminin ardından gözler seçim sonuçları verilerine çevrilecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasıyla açılan sandıklarla birlikte 2023 seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr'den anlık olarak yayınlanacak. 64 milyon seçmenin oy kullanacağı seçim sonuçları il il ve ilçe ilçe sizlere aktaracağız. İşte, 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları öncesi son dakika gelişmeleri…

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2023 Cumhurbaşkanlığı Türkiye genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye'de 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemi bu sabah 08.00'de başladı. 81 ilde oy kullanma işlemi sürüyor. 2023 seçim sonuçları 17:00'da sandıkların kapanması ile başlayacak oy sayımı sonrası belli olacak. Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem Milletvekillerinin belli olacağı seçim sonuçları anbean sabah.com.tr'de olacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve genel seçim sonucu için ayrı ayrı grafikler ve oy oranları ile sabah.com.tr seçim ekranında olacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2023 Cumhurbaşkanlığı Türkiye genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİM SONUÇLARI İLE 13. CUMHURBAŞKANI BELLİ OLACAK

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında gerçekleşecek tarihi seçimde Cumhurbaşkanlığı için 3 aday yarışıyor. AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah'tan oluşan Cumhur İttifakı, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyor. Erdoğan'a ittifakta olmayan Hüdapar ve DSP de desteğini açıkladı. 6'lı masa olarak bilinen Millet İttifakı'nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu 6'lı masadaki CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet Partisi destekliyor. Ayrıca HDP'nin başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı da aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde yarışan son aday ise ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile 3 adaydan yüzde 50+1'i alan 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak.

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2023 Cumhurbaşkanlığı Türkiye genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİM SONUÇLARINDAKİ OY ORANLARI İKİNCİ TURA DA GÖTÜREBİLİR

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının ilan edilmesi ile adaylardan herhangi birinin oy oranı yüzde 50'yi aşamaz ise seçim ikinci tura kalacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre, Cumhurbaşkanı olacak adayın oy oranının yüzde 50'yi aşması gerekiyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'dan biri 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre yüzde 50'yi aşamaz ise, ikinci tur en çok oy oranına ulaşan iki aday arasında 28 Mayıs'ta gerçekleşecek. Türkiye, 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarına göre 28 Mayıs Pazar günü bir kez daha seçime gidebilir.

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2023 Cumhurbaşkanlığı Türkiye genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 MAYIS 2023 SEÇİMLERİNDE YARIŞAN CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

CUMHUR İTTİFAKI - RECEP TAYYİP ERDOĞAN

MİLLET İTTİFAKI İLE EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI - KEMAL KILIÇDAROĞLU

ATA İTTİFAKI - SİNAN OĞAN

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2023 Cumhurbaşkanlığı Türkiye genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 MAYIS 2023 GENEL SEÇİMLERİNE KATILAN PARTİLER

Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi.

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2023 Cumhurbaşkanlığı Türkiye genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI OY ORANLARI İLE NASIL YAPILIYOR?

Türkiye'de 1961 yılından itibaren D'hondt sistemi kullanılıyor. Bu seçimlerde de oy oranlarının belli olması ile D'hondt sistemi devreye girecek. Peki nedir D'hondt sistemi?

Bir seçim çevresinde her partinin aldığı oy toplamı, sırasıyla 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e ... bölünür ve o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bu işleme devam edilir. Elde edilen paylar, parti farkı gözetmeksizin, büyükten küçüğe doğru sıralanır. Milletvekillikleri bu sıralamaya göre partilere tahsis edilir.

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 2023 Cumhurbaşkanlığı Türkiye genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİM SONUÇLARI 2023 SABAH.COM.TR'DE!

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Seçim sonuçları canlı ve anlık paylaşılacak! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
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