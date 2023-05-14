Seçim sonuçları canlı ve anlık paylaşılacak! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi bugün 08:00'da başladı. 17:00'a kadar devam edecek olan oy verme işleminin ardından gözler seçim sonuçları verilerine çevrilecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasıyla açılan sandıklarla birlikte 2023 seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr'den anlık olarak yayınlanacak. 64 milyon seçmenin oy kullanacağı seçim sonuçları il il ve ilçe ilçe sizlere aktaracağız. İşte, 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları öncesi son dakika gelişmeleri…
Türkiye'de 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemi bu sabah 08.00'de başladı. 81 ilde oy kullanma işlemi sürüyor. 2023 seçim sonuçları 17:00'da sandıkların kapanması ile başlayacak oy sayımı sonrası belli olacak. Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem Milletvekillerinin belli olacağı seçim sonuçları anbean sabah.com.tr'de olacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve genel seçim sonucu için ayrı ayrı grafikler ve oy oranları ile sabah.com.tr seçim ekranında olacak.
Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında gerçekleşecek tarihi seçimde Cumhurbaşkanlığı için 3 aday yarışıyor. AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah'tan oluşan Cumhur İttifakı, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyor. Erdoğan'a ittifakta olmayan Hüdapar ve DSP de desteğini açıkladı. 6'lı masa olarak bilinen Millet İttifakı'nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu 6'lı masadaki CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet Partisi destekliyor. Ayrıca HDP'nin başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı da aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde yarışan son aday ise ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile 3 adaydan yüzde 50+1'i alan 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak.
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının ilan edilmesi ile adaylardan herhangi birinin oy oranı yüzde 50'yi aşamaz ise seçim ikinci tura kalacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre, Cumhurbaşkanı olacak adayın oy oranının yüzde 50'yi aşması gerekiyor.
Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'dan biri 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre yüzde 50'yi aşamaz ise, ikinci tur en çok oy oranına ulaşan iki aday arasında 28 Mayıs'ta gerçekleşecek. Türkiye, 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarına göre 28 Mayıs Pazar günü bir kez daha seçime gidebilir.
CUMHUR İTTİFAKI - RECEP TAYYİP ERDOĞAN
MİLLET İTTİFAKI İLE EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI - KEMAL KILIÇDAROĞLU
ATA İTTİFAKI - SİNAN OĞAN
Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi.
Türkiye'de 1961 yılından itibaren D'hondt sistemi kullanılıyor. Bu seçimlerde de oy oranlarının belli olması ile D'hondt sistemi devreye girecek. Peki nedir D'hondt sistemi?
Bir seçim çevresinde her partinin aldığı oy toplamı, sırasıyla 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e ... bölünür ve o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bu işleme devam edilir. Elde edilen paylar, parti farkı gözetmeksizin, büyükten küçüğe doğru sıralanır. Milletvekillikleri bu sıralamaya göre partilere tahsis edilir.