Şehide veda

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün cenaze töreni dün Hatay'ın Hassa ilçesinde yapıldı. Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan baba Yakup ile anne Zöhre Küçük cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Şehit Küçük'ün cenazesinin ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Mazmanlı Mahallesi'ndaki mezarlığa defnedildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit er Muhammed Küçük'ün ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgede operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor" mesajıyla duyurmuştu.