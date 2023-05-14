AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İmamoğlu ve Yavaş’ın manipülasyon çabalarına tepki: Telaş içinde televizyona çıktılar

Son dakika haberine göre; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 14 Mayıs seçimlerinde oy sayım işlemi devam ederken açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

Sayım işlemi tüm şeffaflığıyla devam ediyor. Milli iradenin kesin bir şekilde tecelli etmesini istiyoruz. Sandıkların başında beklenmesiyle ilgili çağrı yapıyoruz. Karşımızdaki ittifakın belediye başkanları telaş içinde televizyona çıktılar ve Anadolu Ajansı'nı hedef aldılar. Bu telaş nedir? Birdenbire 'biz öndeyiz AA veri seçiyor' gibi bir açıklama yaptılar.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İmamoğlu ve Yavaş'ın manipülasyon çabalarına tepki | Video

"DEMOKRASİ TARİHİ ADINA UTANÇ VERİCİDİR"

Bugün ne kadar haklı olduğumuzu gösteren bir tablo ortaya çıktı. İki belediye başkanı beraber televizyona çıkararak çok vahim bir açıklama yaptılar. Türk demokrasi tarihi adına utanç vericidir. 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu diye açıklama yapıyor ve Anadolu Ajansı'nı verileri manipüle etmekle suçluyor. Millet oyunu verdi, tercihini ortaya koydu. Bir kaç saat sonra daha berrak veriler ortaya çıkacaktır. Ancak bu açıklama millet iradesine yönelik saygısız bir açıklamadır.

"EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR İLKESİNE SUİKAST GİRİŞİMİDİR"

Sandıklar sayılıyor, milli iradenin tecelli etmesi için henüz bir sonuç açıklanmamış, AA'ya saldırıyolar. Sonra seçim sonucunu ilan ediyorlar. Bu diktatörce bir yaklaşımdır. Milli iradeye saygısızlıktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine suikast girişimidir. Cumhurbaşkanımız açık ara öndedir ama biz herhangi bir şekilde sonucu açıklamıyoruz. Sonucu lekelemeye çalşıyorlar.

Son yaptıkları basın toplantısı tüm zihniyetlerini ele vermiştir. Hukuki süreç devam ederken, millet adına yapılması gereken açıklamayı kendileri yapıyorlar. Bu siyasi gasptır. Millet adına açıklamayı YSK yapacaktır. Milletimizin provokasyon olacağına dair bir kuşku içerisine girmesine gerek yoktur.