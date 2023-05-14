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Giriş Tarihi: 14.5.2023 19:07 Son Güncelleme: 14.5.2023 19:16

Son dakika: İlk sonuçlar geldi! İşte İstanbul ve Ankara’da son durum

Son dakika haberleri: Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 18.30 itibarıyla seçim yasaklarının kalktığını duyurdu. YSK'nın açıklamasının ardından 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nden ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki İstanbul ve Ankara'da son durum ne? Hangi aday yarışı önde götürüyor? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: İlk sonuçlar geldi! İşte İstanbul ve Ankara’da son durum

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Seçimler için oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener de açıklamalarda bulundu.

Ahmet Yener, yaptığı açıklamada saat 18.30 itibarıyla seçim yasaklarının kalktığını duyurdu.

"14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemleri sonuçlanmıştır. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum olmamıştır." ifadesini kullanan Yener, seçimde emeği geçen siyasi partilere, merkez teşkilata, il ve ilçe seçim kurullarına, sandık görevlileri ile çeşitli kademelerde görev alanlara, bakanlıklara, ilgili kurumlara, güvenlik güçlerine ve süreci başından bu yana takip eden basın mensuplarına teşekkür etti.

SON DAKİKA: İSTANBUL VE ANKARA'DA SON DURUM...

YSK'nın açıklamasının ardından 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nden ilk sonuçlar gelmeye başladı.

İstanbul ve Ankara'da ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarışı önde götürüyor.

İşte İstanbul ve Ankara'da açılan sandık sayısı ve oy oranları:

İSTANBUL:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: %48.98

Kemal Kılıçdaroğlu: %46.04

Sinan Oğan: %4.61

Muharrem İnce: %0.36

ANKARA:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: %53.49

Kemal Kılıçdaroğlu: %39.11

Sinan Oğan: %6.82

Muharrem İnce: %0.57

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Son dakika: İlk sonuçlar geldi! İşte İstanbul ve Ankara’da son durum
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