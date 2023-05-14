SON DAKİKA: Seçim sonuçları açıklanıyor! 2023 YSK Ankara, İzmir, İstanbul seçim sonuçları, canlı oy oranları ile hangi aday önde?

Seçim sonuçları son dakika… Türkiye, bu sabah saatlerinden itibaren seçimini yapmak için sandık başına gitti. 17:00'da sona eren oy verme işleminin ardından nefesler tutuldu ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. Seçimi kim kazandı sorusunun cevabı heyecanla beklenirken, sandıklar açıldıkça partilerin ve adayların oy oranları canlı, anlık ve son dakika olarak sabah.com.tr'den paylaşılıyor. İşte, 14 Mayıs 2023 İzmir, Ankara, İstanbul ve tüm iller için seçim sonuçları!
Türkiye Genel Seçimleri sonucu için heyecan dorukta! Sandıkların yüzde 50'sinden fazlası açıldı. Partilerin ve adayların oy oranlarındaki son durum şöyle;
KESİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
81 ilde oy kullanımı 17:00 itibariyle tamamlandı. Yurt içi ve yurt dışında oy kullanılan sandıkların sayımı devam ediyor. Müşahitlerin kontrolünde gerçekleştirilen oy sayımı sonucunda tutanaklar YSK'ya bildiriliyor. Oy sayım işlemi tamamlandığında YSK itirazlara açık olmak üzere sonuçları bildiriyor. Sandıkların tamamının sayılması ve resmi olmayan seçim sonuçlarının saat 00:00'a kadar açıklanması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi için 'sandık' uyarısı yaptı. Sayım işlemi başlar başlamaz bir paylaşım yapan Erdoğan, "Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti" dedi.
SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: İŞTE SON OY ORANLARI
Açılan sandık oranı: Yüzde %64,36
Recep Tayyip Erdoğan: 51,33
Kemal Kılıçdaroğlu: 42,85
Sinan Oğan: 5,32
"OY SAYMA İŞLEMİ DE ŞEFFAFLIK İÇERİSİNDE YÜRÜYOR"
Her türlü darbeye, muhtıraya, en son 15 Temmuz'da korunmuş demokrasinin, korunmuş bir demokrasi olduğunu göstermiştir. Siyasette sandık namustur. Sayımlar devam ediyor. Bütün siyasi parti temsilcileri, görevliler, vatandaşlarımız süreci takip ediyor. Oy sayma işlemi de şeffaflık içerisinde yürüyor. Birçok yorumcu kendi zaviyelerinden verileri yorumlamaya çalıştılar, bir kısmı da henüz açık sandık sayısının yeterli sayıya ulaşmadığını söyleyerek biraz daha yorumlarını ertelemeyi ifade ettiler.
"EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ İŞLEYEN DEMOKRASİYE SAHİP OLMAMIZDIR"
Biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın teşkilat, sandığın nasıl korunacağı, oy sayımı konusunda nasıl hassasiyet gösterileceği konusunda kurumsallaşmış bir deneyime sahibiz. Bütün siyasi partilerden vatandaşlarımızın süreçleri takip etmesini önemli görüyoruz. Milli iradenin tecelli etmesi ortak arzumuzdur. En büyük zenginliğimiz işleyen demokrasiye sahip olmamızdır.
"CUMHURBAŞKANIMIZ SONUÇLARDA ÖNDE"
Cumhurbaşkanımızın bize sık sık tekrarladığı 'Bizi ancak millet getirir, millet götürür' demiştir. Ama herhangi bir şekilde millet iradesinin tecelli etmesi sürecinde birilerinin manipülasyon yapmasına, toplum üzerine resmi sonuçlar açıklanmış gibi bir tansiyon yaratmaya çalışmasına mücadele etmeyiz.
Biz bu tuzakları geçmişte de gördük. Her şeyden önce millete, siyaset kurumuna, sandığa saygısızlıktır. Sandığın sonucuna karşı şimdiden lekeleme çalışmasıdır. Cumhurbaşkanımız partimiz şimdiye kadar açıklanan sonuçlarda net önde olduğu halde 'Sonuç şudur' diye açıklamıyoruz, çünkü sürece saygı duyuyoruz. Bunlar kendilerine bir altlık hazırlamaya çalışıyorlar.
Bütün vatandaşlarımızın bu hassasiyetine teşekkür e diyoruz, çağrı yapıyoruz son ana kadar sandıkların beklenmesiyle ilgili. Bütün bu süreçte yapılması gereken şudur, sonuçları beklemek. Siyasi partiler kendi kanallarından teşkilatlarına, yöneticilerine bilgilendirme yapıyorlar.
SEÇİM SONUÇLARININ AÇIKLANMASI İLE İLGİLİ RTÜK'TEN BİLGİLENDİRME
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından 14 Mayıs 2023 seçimlerine dair kritik bir seçim yasağı bilgilendirmesi yaptı.
Twitter paylaşımında "YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır" diyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur" ifadelerine yer verdi.