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Giriş Tarihi: 14.5.2023

YSK: İnce’ye verilen oylar geçerli

YSK: İnce’ye verilen oylar geçerli
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin birinci turdan sonra geçerli olacağını, bu süreçte kendisine verilen oyların geçerli sayılacağını bildirdi. Yener, "6271 sayılı yasanın ilgili maddeleri ve 298 sayılı yasanın ilgili maddeleri değerlendirilmiş ve kurulumuz yapığı toplantı sonucunda oy birliği ile Sayın İnce'nin adaylıktan çekilmesinin 1'inci oylamadan sonra geçerli olduğu ve bu süreçte İnce'ye verilen oyların geçerli kabul edilmesi sonucuna varmıştır. Seçim ile ilgili de tüm tedbirlerin alındığını paylaşırız" dedi.
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YSK: İnce’ye verilen oylar geçerli
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