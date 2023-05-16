14 Mayıs’ta umutlarını Kılıçdaroğlu’na bağlamışlardı! FETÖ’cüler seçim sonrası yurt dışına kaçarken yakalandı

KILIÇDAROĞLU'NUN KHK'LILARA ÖZGÜRLÜK VAADİ

15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimi sonrası FETÖ'cülerin devlet kurumlarındaki tasfiyesi hızlanmış ve o dönemde çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararnameler (KHK) ile örgütle iltisaklı olan kişilerin kamudan temizlenmesi sağlanmıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise 14 Mayıs seçimleri öncesine sık sık KHK'lılara "göreve iade" vaadinde bulunuyordu. Kılıçdaroğlu bir açıklamasında "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek" ifadelerini kullanmıştı.