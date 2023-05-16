CHP’nin depremzedelere uyguladığı vicdansızlığa AK Parti’den peş peşe tepki

14 Mayıs seçimlerinde depremden etkilenen Adana ve Hatay dışındaki 9 ilde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 ilin tamamında ise AK Parti birinci çıktı. Deprem bölgesi illerin Başkan Erdoğan'ı desteklemesi nedeniyle CHP'li troller tarafından sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı. Olay, insanlık dışı boyuta ulaşırken CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden de depremzedelere yönelik skandal bir hamle geldi.

CHP'Lİ BELEDİYEDEN SKANDAL KARAR!

Depremin ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesindeki otellere yerleştirilen depremzedeler ile ilgili Büyükşehir Belediyesi, seçimin hemen ardından tahliye kararı aldı. Karar sonrası büyük bir şok yaşayan depremzedeler bu karara tepki gösterdi. Normalde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile oteller arasındaki rezervasyonun 13 Ağustos 2023 tarihine kadar sürdüğü öğrenilirken, seçim sonrası alelacele alınan karar 'Deprem bölgesinden AK Parti'ye çıkan büyük destek sonrası Tekirdağ'daki depremzedeler cezalandırılıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.

"BU ÜLKEDE HİÇBİR VATANDAŞIMIZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin skandal kararına AK Parti'den peş peşe tepki yağdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, günlerdir CHP'li trollerin depremzede vatandaşları sosyal medyadan linç etmeye çalıştığını belirterek "Maalesef geldiğimiz noktada sosyal medya lincinden çıkmış bir durumla karşı karşıyayız. CHP'li belediyeler insanlığa sığmayacak şekilde depremzedelere yapılan yardımları kesmeye ve barındıkları yerlerden çıkarmaya başladı. Bu yakışıksız durumun derhal son bulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra şu da unutulmasın ki bu ülkede hiçbir vatandaşımız sahipsiz değildir. Devletimizin ilgili kurumları herhangi bir mağduriyete izin vermeyecektir." dedi.

"MİLLİ İRADE HAZIMSIZLIĞININ ÖTESİNDE BİR İNSANLIK AYIBIDIR"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise, depremzede vatandaşlara yönelik yapılan yakışıksız eleştirileri ve tahrik edici ifadeleri kınadığını söylerek şunları kaydetti:

"Memleketim Tekirdağ'da, depremzede kardeşlerimizin barındıkları yerlerden, seçim sonrasındaki tablo üzerine, ani bir şekilde çıkartılmaya çalışılması çok vahim bir durumdur. Bu milli irade hazımsızlığının ötesinde bir insanlık ayıbıdır. Devletimiz her türlü imkanlarıyla, her yerde olduğu gibi Tekirdağ'da da depremzede kardeşlerimizin yanındadır. Herkes müsterih olsun."