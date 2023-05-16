Kemal Kılıçdaroğlu yenilgiyi bir türlü kabullenemedi: Hep aynı bahaneler!





AYNI SÖZLERLE SAVUNDU

29 Mart 2009 Yerel Seçimleri: Elbette isterdik ki anakent belediye başkanlığını alalım ama bu gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmemesinin bizim başarısızlığımız olarak yorumlanmaması kanısındayım.

12 Eylül 2010 Referandumu: Yüzde 42'lik sonuç bizim için iyi bir sonuç.

12 Haziran 2011 Genel Seçimleri: CHP, 12 Eylül darbesinden bu yana en yüksek oyunu almıştır.