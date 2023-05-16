SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan 28 Mayıs mesajı: Büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa

"KILIÇDAROĞLU ŞİMDİDEN PARTİ İÇİNDEKİ MUHALİFLERE GÖZ DAĞI VERİYOR"

Kaybetmenin sorumluluğu hiçbir zaman üstüne almaz. Hıncını masadan alıyor. Her seçimden sonra CHP'de karşılık çıkması gelenektir. Kılıçdaroğlu şimdiden parti içindeki muhaliflere göz dağı veriyor. Kılıçdaroğlu'na kendi partisi de gereken cevabı verecektir. Orada her şey olabilir. Belki kendisi de hiçbir şey beklemeden kararını vermiş olabilr.

"SAHTE ANKET PAZARI KURULDU"

Bütün bu anketler iflas etti. Sahte anket pazarı kuruldu. Esas anketi 14 Mayıs'ta milletim yaptı. Esas anketi bu kez 28 Mayıs'ta milletim bir kez daha yapacaktır. 11 ildeki deprem bu anket vs, işleri alt üst etmiştir. Bu anketçiler de o pazardan nasibini almak için bu yola gittiler. Ben bunlara değil meydanlara inanıyorum. CHP anketlerin partisi oldu.