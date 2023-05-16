Türkiye, CHP’nin depremzedeleri cezalandırmasını konuşuyor: İşte zihniyet farkı! AK Parti’nin ’önce vatandaş’ yaklaşımı bir kez daha görüldü!

DEPREMZEDELER İSYAN ETTİ: BİZE BUNU MU REVA GÖRÜYORSUNUZ?

Yaşadıkları duruma isyan eden depremzedeler, "Deprem bölgesi AK Parti'ye verdi diye bize bunu mu reva görüyorsunuz? Hani özgür bir ülkeydik biz? Demokrasi nerede? Bize önce altı ay anlaşma yaptık demiştiler. Çocuklarımızın okulu var, sınavı var. Burada yine oy kullanacağız." dedi.

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