28 Mayıs’ın yol haritası nasıl olacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’den önemli mesajlar

"BÜTÜN MİLLETİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ"

2. tura az kaldı. 14 Mayıs'ta gerçekten de müthiş bir demokrasi örneği ve tablosu ortaya çıktı. Bu kadar yüksek katılımın olduğu insanların birbirlerine sandıkta saygı duyduğu sandık sonucuna bu kadar dikkat edilen dünyada kaç demokrasi vardır bilemeyiz. Bütün milletimize çok teşekkür ederiz. Biz aldığımız her bir oyun ne kadar değerli ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Vatandaşların oyları üzerinden bize emanet ettikleri şeyin gelecek hayalleri, çocukları, güvenlikleri, hayatları ve umutları olduğunu biliyoruz. Bunlar bizim sorumluluğu artıran şeylerdir.

2. tur bizim için yeni bir seçim. Her bir oy değerli her bir oy neticeyi tayin edecek kadar önemli ve kıymetli. Bize vatandaşımız oy vermese bile vatandaşımızın oyun çok kıymetli ve değerlidir. Kullanılan her oyun değerli olduğuna inanıyoruz. AK Parti medeniyet değerleri üzerinden siyaset yapan bir parti. Her bir görüşün her bir hayata bakış açısının kıymeti vardır. İnsanlar sizlere vekaletlerini veriyorlarsa bu bizim için emanettir. Bu emanetin gereğini yerine getirmek bizim için çok önemli. AK Parti 20 senedir bedeller ödeyerek siyaset yapıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan her şeyi göze alarak siyaset yapıyor. Bu emanetin gereği yeri geldiğinde canını ortaya koymaksa bunu da yaparız biz diyerek siyaset yapıyor. Onun için Türkiye eğilmiyor, bükülmüyor ve onun için Cumhurbaşkanı Erdoğan çizgisi sapmıyor ya da yalpalamıyor.